Crodex 圖標

Crodex 價格 (CRX)

USD

Crodex (CRX) 實時價格圖表

$1.32
$1.32$1.32
-7.30%(1D)

今天 Crodex (CRX) 的價格

今天 Crodex (CRX) 的實時價格爲 1.32 USD。目前其市值爲 $ 131.69K USD。CRX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Crodex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 276.10 USD
- Crodex 當天價格變化爲 -7.33%
- 其循環供應量爲 100.00K USD

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Crodex (CRX) 價格表現 USD

今天內，Crodex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.104414803577068
在過去30天內，Crodex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0441368400
在過去60天內，Crodex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0286769240
在過去90天內，Crodex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4324947572609121

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.104414803577068-7.33%
30天$ -0.0441368400-3.34%
60天$ +1.0286769240+77.93%
90天$ +0.4324947572609121+48.73%

Crodex (CRX) 價格分析

Crodex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 111.08
$ 111.08$ 111.08

-2.19%

-7.33%

-7.08%

Crodex (CRX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 131.69K
$ 131.69K$ 131.69K

$ 276.10
$ 276.10$ 276.10

100.00K
100.00K 100.00K

什麼是Crodex (CRX)

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Crodex (CRX) 資源

官網

大家還在問：關於 Crodex (CRX) 的其他問題

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CRX 兌換爲當地貨幣

1 CRX 兌換 AUD
A$2.0988
1 CRX 兌換 GBP
1.0428
1 CRX 兌換 EUR
1.2672
1 CRX 兌換 USD
$1.32
1 CRX 兌換 MYR
RM5.94
1 CRX 兌換 TRY
46.3188
1 CRX 兌換 JPY
¥207.768
1 CRX 兌換 RUB
136.29
1 CRX 兌換 INR
112.3188
1 CRX 兌換 IDR
Rp21,639.3408
1 CRX 兌換 PHP
77.946
1 CRX 兌換 EGP
￡E.67.2144
1 CRX 兌換 BRL
R$8.1444
1 CRX 兌換 CAD
C$1.8876
1 CRX 兌換 BDT
157.7532
1 CRX 兌換 NGN
2,049.6828
1 CRX 兌換 UAH
55.4136
1 CRX 兌換 VES
Bs66
1 CRX 兌換 PKR
Rs367.3692
1 CRX 兌換 KZT
692.538
1 CRX 兌換 THB
฿45.6192
1 CRX 兌換 TWD
NT$43.0848
1 CRX 兌換 CHF
Fr1.1748
1 CRX 兌換 HKD
HK$10.2564
1 CRX 兌換 MAD
.د.م13.2396