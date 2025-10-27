Crocodile Finance（CROC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 14.24 $ 14.24 $ 14.24 24H最低價 $ 14.89 $ 14.89 $ 14.89 24H最高價 24H最低價 $ 14.24$ 14.24 $ 14.24 24H最高價 $ 14.89$ 14.89 $ 14.89 歷史最高 $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 最低價 $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 漲跌幅（1H） +1.39% 漲跌幅（1D） +1.36% 漲跌幅（7D） -7.44% 漲跌幅（7D） -7.44%

Crocodile Finance（CROC）目前實時價格為 $14.65。過去 24 小時內，CROC 的交易價格在 $ 14.24 至 $ 14.89 之間波動，市場活躍度顯著。CROC 的歷史最高價為 $ 29.85，歷史最低價為 $ 9.96。

從短期表現來看，CROC 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.39%，過去 24 小時內變動為 +1.36%，過去 7 天內累計變動為 -7.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Crocodile Finance（CROC）市場資訊

市值 $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M 流通量 173.93K 173.93K 173.93K 總供應量 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

Crocodile Finance 的目前市值為 $ 2.55M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CROC 的流通量為 173.93K，總供應量是 173927.1726143236，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.55M。