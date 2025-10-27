Croatian Football Federation Token（VATRENI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 1.1 24H最高價 $ 1.17 歷史最高 $ 1.71 最低價 $ 0.050045 漲跌幅（1H） +0.05% 漲跌幅（1D） -5.07% 漲跌幅（7D） -0.68%

Croatian Football Federation Token（VATRENI）目前實時價格為 $1.11。過去 24 小時內，VATRENI 的交易價格在 $ 1.1 至 $ 1.17 之間波動，市場活躍度顯著。VATRENI 的歷史最高價為 $ 1.71，歷史最低價為 $ 0.050045。

從短期表現來看，VATRENI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 -5.07%，過去 7 天內累計變動為 -0.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Croatian Football Federation Token（VATRENI）市場資訊

市值 $ 4.33M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 23.73M 流通量 3.89M 總供應量 21,359,921.793765157

Croatian Football Federation Token 的目前市值為 $ 4.33M, 它過去 24 小時的交易量為 --。VATRENI 的流通量為 3.89M，總供應量是 21359921.793765157，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.73M。