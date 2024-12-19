Croatian FF Fan Token 價格 (VATRENI)
今天 Croatian FF Fan Token (VATRENI) 的實時價格爲 0.373682 USD。目前其市值爲 $ 430.17K USD。VATRENI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Croatian FF Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.74K USD
- Croatian FF Fan Token 當天價格變化爲 +9.45%
- 其循環供應量爲 1.15M USD
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今天內，Croatian FF Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03227442。
在過去30天內，Croatian FF Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8721645580。
在過去60天內，Croatian FF Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8546972787。
在過去90天內，Croatian FF Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2428232155123089。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03227442
|+9.45%
|30天
|$ +0.8721645580
|+233.40%
|60天
|$ +0.8546972787
|+228.72%
|90天
|$ +0.2428232155123089
|+185.56%
Croatian FF Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
+9.45%
+49.53%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.
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|1 VATRENI 兌換 AUD
A$0.59415438
|1 VATRENI 兌換 GBP
￡0.29520878
|1 VATRENI 兌換 EUR
€0.35873472
|1 VATRENI 兌換 USD
$0.373682
|1 VATRENI 兌換 MYR
RM1.681569
|1 VATRENI 兌換 TRY
₺13.11250138
|1 VATRENI 兌換 JPY
¥58.8175468
|1 VATRENI 兌換 RUB
₽38.5826665
|1 VATRENI 兌換 INR
₹31.79660138
|1 VATRENI 兌換 IDR
Rp6,125.93344608
|1 VATRENI 兌換 PHP
₱22.0659221
|1 VATRENI 兌換 EGP
￡E.19.02788744
|1 VATRENI 兌換 BRL
R$2.30561794
|1 VATRENI 兌換 CAD
C$0.53436526
|1 VATRENI 兌換 BDT
৳44.65873582
|1 VATRENI 兌換 NGN
₦580.24967278
|1 VATRENI 兌換 UAH
₴15.68717036
|1 VATRENI 兌換 VES
Bs18.6841
|1 VATRENI 兌換 PKR
Rs103.99943742
|1 VATRENI 兌換 KZT
₸196.0522613
|1 VATRENI 兌換 THB
฿12.91444992
|1 VATRENI 兌換 TWD
NT$12.19698048
|1 VATRENI 兌換 CHF
Fr0.33257698
|1 VATRENI 兌換 HKD
HK$2.90350914
|1 VATRENI 兌換 MAD
.د.م3.74803046