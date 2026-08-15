Cricket The Dog 今日價格

Cricket The Dog (CRICKET) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.92%。目前 CRICKET 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CRICKET。

Cricket The Dog 目前市值在 $ 20,227 排名第 #-，流通供應量為 961.43M CRICKET。過去 24 小時內，CRICKET 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CRICKET 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -27.77%。過去一天，總交易量達到 --。

Cricket The Dog（CRICKET）市場資訊

市值 $ 20.23K$ 20.23K $ 20.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.23K$ 20.23K $ 20.23K 流通量 961.43M 961.43M 961.43M 總供應量 961,428,205.686842 961,428,205.686842 961,428,205.686842

Cricket The Dog 的目前市值為 $ 20.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRICKET 的流通量為 961.43M，總供應量是 961428205.686842，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.23K。