Creditlink Token 今日價格

Creditlink Token (CDL) 今日實時價格為 $ 0.00462256，過去 24 小時內變化了 1.82%。目前 CDL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00462256 每 CDL。

Creditlink Token 目前市值在 $ 945,779 排名第 #-，流通供應量為 204.60M CDL。過去 24 小時內，CDL 的交易價格在 $ 0.0046126（低點）和 $ 0.00504518（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.143478，而歷史最低價為 $ 0.00309543。

短期表現方面，CDL 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 +5.44%。過去一天，總交易量達到 $ 80.52K。

Creditlink Token（CDL）市場資訊

市值 $ 945.78K$ 945.78K $ 945.78K 成交量（24H） $ 80.52K$ 80.52K $ 80.52K 完全稀釋市值 $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M 流通量 204.60M 204.60M 204.60M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Creditlink Token 的目前市值為 $ 945.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 80.52K。CDL 的流通量為 204.60M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.62M。