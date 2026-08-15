Credible Finance 今日價格

Credible Finance (CRED) 今日實時價格為 $ 0.572081，過去 24 小時內變化了 1.96%。目前 CRED 兌 USD 的匯率為 $ 0.572081 每 CRED。

Credible Finance 目前市值在 $ 12,965,593 排名第 #-，流通供應量為 22.66M CRED。過去 24 小時內，CRED 的交易價格在 $ 0.55695（低點）和 $ 0.581246（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.042，而歷史最低價為 $ 0.389346。

短期表現方面，CRED 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +2.57%。過去一天，總交易量達到 $ 140.38K。

Credible Finance（CRED）市場資訊

市值 $ 12.97M$ 12.97M $ 12.97M 成交量（24H） $ 140.38K$ 140.38K $ 140.38K 完全稀釋市值 $ 12.97M$ 12.97M $ 12.97M 流通量 22.66M 22.66M 22.66M 總供應量 22,663,357.939475 22,663,357.939475 22,663,357.939475

Credible Finance 的目前市值為 $ 12.97M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 140.38K。CRED 的流通量為 22.66M，總供應量是 22663357.939475，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.97M。