Crecoin 今日價格

Crecoin ($CREC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.61%。目前 $CREC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $CREC。

Crecoin 目前市值在 $ 737,675 排名第 #-，流通供應量為 1.88B $CREC。過去 24 小時內，$CREC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00849716，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$CREC 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 +8.99%。過去一天，總交易量達到 $ 9.32。

Crecoin（$CREC）市場資訊

市值 $ 737.68K$ 737.68K $ 737.68K 成交量（24H） $ 9.32$ 9.32 $ 9.32 完全稀釋市值 $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M 流通量 1.88B 1.88B 1.88B 總供應量 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

Crecoin 的目前市值為 $ 737.68K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.32。$CREC 的流通量為 1.88B，總供應量是 9999999897.257，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.92M。