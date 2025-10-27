CreatorDAO（CREATOR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00589101 24H最高價 $ 0.00725918 歷史最高 $ 0.02225446 最低價 $ 0.00269697 漲跌幅（1H） +1.44% 漲跌幅（1D） +5.33% 漲跌幅（7D） -27.45%

CreatorDAO（CREATOR）目前實時價格為 $0.00641956。過去 24 小時內，CREATOR 的交易價格在 $ 0.00589101 至 $ 0.00725918 之間波動，市場活躍度顯著。CREATOR 的歷史最高價為 $ 0.02225446，歷史最低價為 $ 0.00269697。

從短期表現來看，CREATOR 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.44%，過去 24 小時內變動為 +5.33%，過去 7 天內累計變動為 -27.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CreatorDAO（CREATOR）市場資訊

市值 $ 1.52M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 6.41M 流通量 237.75M 總供應量 1,000,000,000.0

CreatorDAO 的目前市值為 $ 1.52M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CREATOR 的流通量為 237.75M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.41M。