Crazzers AI（CRAZZERS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0001393 $ 0.0001393 $ 0.0001393 24H最低價 $ 0.00019791 $ 0.00019791 $ 0.00019791 24H最高價 24H最低價 $ 0.0001393$ 0.0001393 $ 0.0001393 24H最高價 $ 0.00019791$ 0.00019791 $ 0.00019791 歷史最高 $ 0.0005108$ 0.0005108 $ 0.0005108 最低價 $ 0.00005884$ 0.00005884 $ 0.00005884 漲跌幅（1H） -0.31% 漲跌幅（1D） +15.88% 漲跌幅（7D） +86.53% 漲跌幅（7D） +86.53%

Crazzers AI（CRAZZERS）目前實時價格為 $0.00016283。過去 24 小時內，CRAZZERS 的交易價格在 $ 0.0001393 至 $ 0.00019791 之間波動，市場活躍度顯著。CRAZZERS 的歷史最高價為 $ 0.0005108，歷史最低價為 $ 0.00005884。

從短期表現來看，CRAZZERS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.31%，過去 24 小時內變動為 +15.88%，過去 7 天內累計變動為 +86.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Crazzers AI（CRAZZERS）市場資訊

市值 $ 65.46K$ 65.46K $ 65.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 162.60K$ 162.60K $ 162.60K 流通量 402.56M 402.56M 402.56M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Crazzers AI 的目前市值為 $ 65.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRAZZERS 的流通量為 402.56M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 162.60K。