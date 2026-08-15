CRASH CAT 今日價格

CRASH CAT (CRASHCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.16%。目前 CRASHCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CRASHCAT。

CRASH CAT 目前市值在 $ 95,471 排名第 #-，流通供應量為 818.24M CRASHCAT。過去 24 小時內，CRASHCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CRASHCAT 在過去一小時內波動了 +1.52%，過去7 天內波動了 +4.93%。過去一天，總交易量達到 $ 247.66。

CRASH CAT（CRASHCAT）市場資訊

市值 $ 95.47K$ 95.47K $ 95.47K 成交量（24H） $ 247.66$ 247.66 $ 247.66 完全稀釋市值 $ 95.47K$ 95.47K $ 95.47K 流通量 818.24M 818.24M 818.24M 總供應量 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419

CRASH CAT 的目前市值為 $ 95.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 247.66。CRASHCAT 的流通量為 818.24M，總供應量是 818244027.2582419，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 95.47K。