CraftCoin 價格 (CRC)
今天 CraftCoin (CRC) 的實時價格爲 0.218013 USD。目前其市值爲 $ 146.81K USD。CRC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CraftCoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.58K USD
- CraftCoin 當天價格變化爲 -35.31%
- 其循環供應量爲 673.47K USD
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今天內，CraftCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1190076375218582。
在過去30天內，CraftCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，CraftCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，CraftCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1190076375218582
|-35.31%
|30天
|$ 0
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|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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CraftCoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+4.42%
-35.31%
-67.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.
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|1 CRC 兌換 AUD
A$0.35318106
|1 CRC 兌換 GBP
￡0.17659053
|1 CRC 兌換 EUR
€0.21147261
|1 CRC 兌換 USD
$0.218013
|1 CRC 兌換 MYR
RM0.97887837
|1 CRC 兌換 TRY
₺7.72202046
|1 CRC 兌換 JPY
¥34.37410971
|1 CRC 兌換 RUB
₽22.15666119
|1 CRC 兌換 INR
₹18.79054047
|1 CRC 兌換 IDR
Rp3,573.98303472
|1 CRC 兌換 PHP
₱12.862767
|1 CRC 兌換 EGP
￡E.11.01619689
|1 CRC 兌換 BRL
R$1.33423956
|1 CRC 兌換 CAD
C$0.31393872
|1 CRC 兌換 BDT
৳26.59322574
|1 CRC 兌換 NGN
₦338.00299494
|1 CRC 兌換 UAH
₴9.21758964
|1 CRC 兌換 VES
Bs11.554689
|1 CRC 兌換 PKR
Rs60.71008011
|1 CRC 兌換 KZT
₸115.0454601
|1 CRC 兌換 THB
฿7.56069084
|1 CRC 兌換 TWD
NT$7.21841043
|1 CRC 兌換 CHF
Fr0.19839183
|1 CRC 兌換 HKD
HK$1.69614114
|1 CRC 兌換 MAD
.د.م2.18885052