Cradle Games 圖標

Cradle Games 價格 (CRADLE)

USD

Cradle Games (CRADLE) 實時價格圖表

$3.23
$3.23$3.23
+7.20%(1D)

今天 Cradle Games (CRADLE) 的價格

今天 Cradle Games (CRADLE) 的實時價格爲 3.23 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CRADLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cradle Games 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.69K USD
- Cradle Games 當天價格變化爲 +7.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Cradle Games (CRADLE) 價格表現 USD

今天內，Cradle Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.218827
在過去30天內，Cradle Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Cradle Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Cradle Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.218827+7.27%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Cradle Games (CRADLE) 價格分析

Cradle Games 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.0
$ 3.0$ 3.0

$ 3.39
$ 3.39$ 3.39

$ 3.39
$ 3.39$ 3.39

+0.17%

+7.27%

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Cradle Games (CRADLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.69K
$ 16.69K$ 16.69K

0.00
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什麼是Cradle Games (CRADLE)

CRADLE - Introduction Bridging groundbreaking VR experiences and next-gen streaming innovation, $CRADLE isn’t just a token—it’s your gateway to the future of gaming and esports. A Token with Purpose, Innovation, and Impact $CRADLE is the lifeblood of two revolutionary platforms: Cradle of Sins: A VR & PC cross-play multiplayer fantasy game redefining immersive gaming. Streamble: A livestream hub that combines interactive game streaming, live betting, and seamless tournament experiences.

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Cradle Games (CRADLE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Cradle Games (CRADLE) 的其他問題

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CRADLE 兌換爲當地貨幣

1 CRADLE 兌換 AUD
A$5.168
1 CRADLE 兌換 GBP
2.584
1 CRADLE 兌換 EUR
3.1008
1 CRADLE 兌換 USD
$3.23
1 CRADLE 兌換 MYR
RM14.3735
1 CRADLE 兌換 TRY
115.311
1 CRADLE 兌換 JPY
¥501.296
1 CRADLE 兌換 RUB
318.3811
1 CRADLE 兌換 INR
280.041
1 CRADLE 兌換 IDR
Rp52,950.8112
1 CRADLE 兌換 PHP
188.6966
1 CRADLE 兌換 EGP
￡E.162.2106
1 CRADLE 兌換 BRL
R$18.8632
1 CRADLE 兌換 CAD
C$4.6835
1 CRADLE 兌換 BDT
393.7047
1 CRADLE 兌換 NGN
4,992.2557
1 CRADLE 兌換 UAH
134.6264
1 CRADLE 兌換 VES
Bs187.34
1 CRADLE 兌換 PKR
Rs900.7178
1 CRADLE 兌換 KZT
1,672.6878
1 CRADLE 兌換 THB
฿109.1417
1 CRADLE 兌換 TWD
NT$106.3962
1 CRADLE 兌換 CHF
Fr2.9393
1 CRADLE 兌換 HKD
HK$25.1617
1 CRADLE 兌換 MAD
.د.م32.3969