Crackcoon（CHEWY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00000968 24H最高價 $ 0.00000999 歷史最高 $ 0.00145338 最低價 $ 0.00000832 漲跌幅（1H） +0.17% 漲跌幅（1D） +1.26% 漲跌幅（7D） +9.05%

Crackcoon（CHEWY）目前實時價格為 $0.00000982。過去 24 小時內，CHEWY 的交易價格在 $ 0.00000968 至 $ 0.00000999 之間波動，市場活躍度顯著。CHEWY 的歷史最高價為 $ 0.00145338，歷史最低價為 $ 0.00000832。

從短期表現來看，CHEWY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.17%，過去 24 小時內變動為 +1.26%，過去 7 天內累計變動為 +9.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Crackcoon（CHEWY）市場資訊

市值 $ 9.82K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 9.82K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

Crackcoon 的目前市值為 $ 9.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CHEWY 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.82K。