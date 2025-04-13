cPen 圖標

cPen 價格 (CPEN)

USD

cPen (CPEN) 實時價格圖表

$0.00049311
$0.00049311$0.00049311
-9.40%(1D)

今天 cPen (CPEN) 的價格

今天 cPen (CPEN) 的實時價格爲 0.00049214 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CPEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cPen 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 158.95K USD
- cPen 當天價格變化爲 -9.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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cPen (CPEN) 價格表現 USD

今天內，cPen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，cPen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，cPen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，cPen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-9.56%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

cPen (CPEN) 價格分析

cPen 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00044006
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$ 0.0005489
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$ 0.00090064
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cPen (CPEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 158.95K
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什麼是cPen (CPEN)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

cPen (CPEN) 資源

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大家還在問：關於 cPen (CPEN) 的其他問題

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CPEN 兌換爲當地貨幣

1 CPEN 兌換 VND
12.61896174
1 CPEN 兌換 AUD
A$0.0007825026
1 CPEN 兌換 GBP
0.0003740264
1 CPEN 兌換 EUR
0.0004330832
1 CPEN 兌換 USD
$0.00049214
1 CPEN 兌換 MYR
RM0.0021752588
1 CPEN 兌換 TRY
0.0186619488
1 CPEN 兌換 JPY
¥0.0706270114
1 CPEN 兌換 RUB
0.0409362052
1 CPEN 兌換 INR
0.0423043544
1 CPEN 兌換 IDR
Rp8.2023300524
1 CPEN 兌換 KRW
0.699060263
1 CPEN 兌換 PHP
0.0281405652
1 CPEN 兌換 EGP
￡E.0.0252369392
1 CPEN 兌換 BRL
R$0.0028839404
1 CPEN 兌換 CAD
C$0.0006791532
1 CPEN 兌換 BDT
0.059671975
1 CPEN 兌換 NGN
0.7824140148
1 CPEN 兌換 UAH
0.0203303034
1 CPEN 兌換 VES
Bs0.03494194
1 CPEN 兌換 PKR
Rs0.1376958506
1 CPEN 兌換 KZT
0.2538064408
1 CPEN 兌換 THB
฿0.0164719258
1 CPEN 兌換 TWD
NT$0.0159305718
1 CPEN 兌換 AED
د.إ0.0018061538
1 CPEN 兌換 CHF
Fr0.0003986334
1 CPEN 兌換 HKD
HK$0.003814085
1 CPEN 兌換 MAD
.د.م0.0045670592
1 CPEN 兌換 MXN
$0.009990442