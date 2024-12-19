Covesting 價格 (COV)
今天 Covesting (COV) 的實時價格爲 0.052184 USD。目前其市值爲 $ 977.17K USD。COV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Covesting 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.81 USD
- Covesting 當天價格變化爲 -0.16%
- 其循環供應量爲 18.73M USD
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今天內，Covesting 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Covesting 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0501682468。
在過去60天內，Covesting 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0930736551。
在過去90天內，Covesting 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.16%
|30天
|$ +0.0501682468
|+96.14%
|60天
|$ +0.0930736551
|+178.36%
|90天
|$ 0
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Covesting 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-0.16%
-54.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.
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|1 COV 兌換 AUD
A$0.08297256
|1 COV 兌換 GBP
￡0.04122536
|1 COV 兌換 EUR
€0.05009664
|1 COV 兌換 USD
$0.052184
|1 COV 兌換 MYR
RM0.234828
|1 COV 兌換 TRY
₺1.83113656
|1 COV 兌換 JPY
¥8.21271792
|1 COV 兌換 RUB
₽5.387998
|1 COV 兌換 INR
₹4.44033656
|1 COV 兌換 IDR
Rp855.47527296
|1 COV 兌換 PHP
₱3.0814652
|1 COV 兌換 EGP
￡E.2.65668744
|1 COV 兌換 BRL
R$0.32145344
|1 COV 兌換 CAD
C$0.07462312
|1 COV 兌換 BDT
৳6.23650984
|1 COV 兌換 NGN
₦81.03079336
|1 COV 兌換 UAH
₴2.19068432
|1 COV 兌換 VES
Bs2.6092
|1 COV 兌換 PKR
Rs14.52332904
|1 COV 兌換 KZT
₸27.3783356
|1 COV 兌換 THB
฿1.80347904
|1 COV 兌換 TWD
NT$1.70328576
|1 COV 兌換 CHF
Fr0.04644376
|1 COV 兌換 HKD
HK$0.40546968
|1 COV 兌換 MAD
.د.م0.52340552