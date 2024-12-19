Covesting 圖標

Covesting 價格 (COV)

USD

Covesting (COV) 實時價格圖表

$0.052184
$0.052184$0.052184
-0.10%(1D)

今天 Covesting (COV) 的價格

今天 Covesting (COV) 的實時價格爲 0.052184 USD。目前其市值爲 $ 977.17K USD。COV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Covesting 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.81 USD
- Covesting 當天價格變化爲 -0.16%
- 其循環供應量爲 18.73M USD

在獲取 MEXC 上從 COV兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 COV 價格信息的首選平臺。

Covesting (COV) 價格表現 USD

今天內，Covesting 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Covesting 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0501682468
在過去60天內，Covesting 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0930736551
在過去90天內，Covesting 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.16%
30天$ +0.0501682468+96.14%
60天$ +0.0930736551+178.36%
90天$ 0--

Covesting (COV) 價格分析

Covesting 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.05212
$ 0.05212$ 0.05212

$ 0.052276
$ 0.052276$ 0.052276

$ 2.38
$ 2.38$ 2.38

--

-0.16%

-54.13%

Covesting (COV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 977.17K
$ 977.17K$ 977.17K

$ 3.81
$ 3.81$ 3.81

18.73M
18.73M 18.73M

什麼是Covesting (COV)

Covesting is a Blockchain based peer-to-peer asset management platform. Investors can easily browse through dozens of trading strategies, provided by professional crypto currency traders and subscribe to the ones matching their goals. Thanks to technology-based solutions and smart-contracts, Covesting platform allows its users to replicate trading activity of a chosen Model directly into their segregated account at Covesting.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Covesting (COV) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Covesting (COV) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

COV 兌換爲當地貨幣

1 COV 兌換 AUD
A$0.08297256
1 COV 兌換 GBP
0.04122536
1 COV 兌換 EUR
0.05009664
1 COV 兌換 USD
$0.052184
1 COV 兌換 MYR
RM0.234828
1 COV 兌換 TRY
1.83113656
1 COV 兌換 JPY
¥8.21271792
1 COV 兌換 RUB
5.387998
1 COV 兌換 INR
4.44033656
1 COV 兌換 IDR
Rp855.47527296
1 COV 兌換 PHP
3.0814652
1 COV 兌換 EGP
￡E.2.65668744
1 COV 兌換 BRL
R$0.32145344
1 COV 兌換 CAD
C$0.07462312
1 COV 兌換 BDT
6.23650984
1 COV 兌換 NGN
81.03079336
1 COV 兌換 UAH
2.19068432
1 COV 兌換 VES
Bs2.6092
1 COV 兌換 PKR
Rs14.52332904
1 COV 兌換 KZT
27.3783356
1 COV 兌換 THB
฿1.80347904
1 COV 兌換 TWD
NT$1.70328576
1 COV 兌換 CHF
Fr0.04644376
1 COV 兌換 HKD
HK$0.40546968
1 COV 兌換 MAD
.د.م0.52340552