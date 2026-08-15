Covenant Foundation 今日價格

Covenant Foundation (CVT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.31%。目前 CVT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CVT。

Covenant Foundation 目前市值在 $ 37,684 排名第 #-，流通供應量為 534.72M CVT。過去 24 小時內，CVT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CVT 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -9.98%。過去一天，總交易量達到 --。

Covenant Foundation（CVT）市場資訊

市值 $ 37.68K$ 37.68K $ 37.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 70.47K$ 70.47K $ 70.47K 流通量 534.72M 534.72M 534.72M 總供應量 999,992,872.488752 999,992,872.488752 999,992,872.488752

Covenant Foundation 的目前市值為 $ 37.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CVT 的流通量為 534.72M，總供應量是 999992872.488752，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 70.47K。