Covenant 今日價格

Covenant (CVNT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.21%。目前 CVNT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CVNT。

Covenant 目前市值在 $ 59,041 排名第 #-，流通供應量為 900.18M CVNT。過去 24 小時內，CVNT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CVNT 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -5.50%。過去一天，總交易量達到 --。

Covenant（CVNT）市場資訊

市值 $ 59.04K$ 59.04K $ 59.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 59.04K$ 59.04K $ 59.04K 流通量 900.18M 900.18M 900.18M 總供應量 999,992,439.230318 999,992,439.230318 999,992,439.230318

Covenant 的目前市值為 $ 59.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CVNT 的流通量為 900.18M，總供應量是 999992439.230318，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 59.04K。