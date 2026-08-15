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Covalent X Token 目前實時價格為 0.00237136 USD。CXT 市值為 2,331,529 USD。追蹤台灣的 CXT 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Covalent X Token 目前實時價格為 0.00237136 USD。CXT 市值為 2,331,529 USD。追蹤台灣的 CXT 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Covalent X Token 價格 (CXT)

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1 CXT 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00242486
$0.00242486$0.00242486
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mexc
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USD
Covalent X Token (CXT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 09:51:12 (UTC+8)

Covalent X Token 今日價格

Covalent X Token (CXT) 今日實時價格為 $ 0.00237136，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 CXT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00237136 每 CXT。

Covalent X Token 目前市值在 $ 2,331,529 排名第 #-，流通供應量為 967.15M CXT。過去 24 小時內，CXT 的交易價格在 $ 0.00233026（低點）和 $ 0.00240508（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.262856，而歷史最低價為 $ 0.00219711

短期表現方面，CXT 在過去一小時內波動了 -0.46%，過去7 天內波動了 -7.83%。過去一天，總交易量達到 $ 88.50K

Covalent X Token（CXT）市場資訊

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

$ 88.50K
$ 88.50K$ 88.50K

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

967.15M
967.15M 967.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Covalent X Token 的目前市值為 $ 2.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 88.50K。CXT 的流通量為 967.15M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.40M

Covalent X Token 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0.00233026
$ 0.00233026$ 0.00233026
24H最低價
$ 0.00240508
$ 0.00240508$ 0.00240508
24H最高價

$ 0.00233026
$ 0.00233026$ 0.00233026

$ 0.00240508
$ 0.00240508$ 0.00240508

$ 0.262856
$ 0.262856$ 0.262856

$ 0.00219711
$ 0.00219711$ 0.00219711

-0.46%

+0.34%

-7.83%

-7.83%

Covalent X Token（CXT）價格歷史 USD

今天內，Covalent X Token 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Covalent X Token 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0007602466
在過去60天內，Covalent X Token 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0011796991
在過去90天內，Covalent X Token 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.000013321331969836

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.34%
30天$ -0.0007602466-32.05%
60天$ -0.0011796991-49.74%
90天$ -0.000013321331969836-0.00%

Covalent X Token 的價格預測

Covalent X Token（CXT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CXT 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Covalent X Token (CXT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Covalent X Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Covalent X Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Covalent X Token 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CXT 2026–2027 年價格的預測。

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關於 Covalent X Token

Covalent X Token 的即時價格是多少？

目前的估值為 NT$0.0744545142311670144000，過去 24 小時內的價格變動為 0.34%。

市場情緒如何影響 CXT？

情緒受宏觀經濟狀況、行業新聞以及 -- 生態系統內各種發展所塑造。正面情緒通常與交易量增加及短期價格上漲相關。

Covalent X Token 的市值和全球排名是多少？

以 NT$73203924.79879841016000 的市值計算，Covalent X Token 排名第 #2099，凸顯了其在更廣泛市場中的影響力與規模。

近期的交易活動如何？

CXT 在過去 24 小時內的交易量達到了 NT$--，顯示出全球交易者積極參與的程度。

CXT 今日的波動率如何？

該代幣的波動率為 --%，有助交易者判斷市場是處於穩定狀態還是快速波動。

今日的 24 小時交易區間是多少？

價格在 NT$0.0731640815111662704000 至 NT$0.0755132342145836832000 之間波動，顯示了當日的價格強勢。

哪些長期因素會影響 Covalent X Token？

這些因素包括流通供應量（967146350.7608603 個代幣）、Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Data Availability,Coinbase Ventures Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio 內的採用趨勢，以及 -- 網路的整體吸引力。

人們還問：關於Covalent X Token的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 09:51:12 (UTC+8)

Covalent X Token（CXT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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