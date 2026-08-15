Covalent X Token 今日價格

Covalent X Token (CXT) 今日實時價格為 $ 0.00237136，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 CXT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00237136 每 CXT。

Covalent X Token 目前市值在 $ 2,331,529 排名第 #-，流通供應量為 967.15M CXT。過去 24 小時內，CXT 的交易價格在 $ 0.00233026（低點）和 $ 0.00240508（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.262856，而歷史最低價為 $ 0.00219711。

短期表現方面，CXT 在過去一小時內波動了 -0.46%，過去7 天內波動了 -7.83%。過去一天，總交易量達到 $ 88.50K。

Covalent X Token（CXT）市場資訊

市值 $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M 成交量（24H） $ 88.50K$ 88.50K $ 88.50K 完全稀釋市值 $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M 流通量 967.15M 967.15M 967.15M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Covalent X Token 的目前市值為 $ 2.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 88.50K。CXT 的流通量為 967.15M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.40M。