CounosX 圖標

CounosX 價格 (CCXX)

USD

CounosX (CCXX) 實時價格圖表

$0.119868
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-1.50%(1D)

今天 CounosX (CCXX) 的價格

今天 CounosX (CCXX) 的實時價格爲 0.119675 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CCXX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CounosX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 60.03K USD
- CounosX 當天價格變化爲 -1.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CounosX (CCXX) 價格表現 USD

今天內，CounosX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018874054937562
在過去30天內，CounosX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019756308
在過去60天內，CounosX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023522839
在過去90天內，CounosX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00435572022383173

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0018874054937562-1.55%
30天$ -0.0019756308-1.65%
60天$ -0.0023522839-1.96%
90天$ +0.00435572022383173+3.78%

CounosX (CCXX) 價格分析

CounosX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.119081
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$ 0.122211
$ 0.122211$ 0.122211

$ 636.33
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+0.05%

-1.55%

-1.88%

CounosX (CCXX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 60.03K
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什麼是CounosX (CCXX)

CounosX has it's own Blockchain and will supply about 21 million coins, until now about 18,400,000 coins mined.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

CounosX (CCXX) 資源

官網

大家還在問：關於 CounosX (CCXX) 的其他問題

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CCXX 兌換爲當地貨幣

1 CCXX 兌換 AUD
A$0.19028325
1 CCXX 兌換 GBP
0.09693675
1 CCXX 兌換 EUR
0.114888
1 CCXX 兌換 USD
$0.119675
1 CCXX 兌換 MYR
RM0.531357
1 CCXX 兌換 TRY
4.26641375
1 CCXX 兌換 JPY
¥18.72794075
1 CCXX 兌換 RUB
11.876547
1 CCXX 兌換 INR
10.349494
1 CCXX 兌換 IDR
Rp1,961.884932
1 CCXX 兌換 PHP
7.01654525
1 CCXX 兌換 EGP
￡E.6.02084925
1 CCXX 兌換 BRL
R$0.7108695
1 CCXX 兌換 CAD
C$0.17113525
1 CCXX 兌換 BDT
14.595563
1 CCXX 兌換 NGN
186.40937025
1 CCXX 兌換 UAH
5.02635
1 CCXX 兌換 VES
Bs6.582125
1 CCXX 兌換 PKR
Rs33.3629965
1 CCXX 兌換 KZT
62.3626425
1 CCXX 兌換 THB
฿4.0617695
1 CCXX 兌換 TWD
NT$3.91935625
1 CCXX 兌換 CHF
Fr0.1077075
1 CCXX 兌換 HKD
HK$0.9310715
1 CCXX 兌換 MAD
.د.م1.1943565