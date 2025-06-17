CosmicSwap 圖標

CosmicSwap 價格 (COSMIC)

USD

CosmicSwap (COSMIC) 實時價格圖表

$0.02376348
$0.02376348$0.02376348
-0.10%(1D)

今天 CosmicSwap (COSMIC) 的價格

今天 CosmicSwap (COSMIC) 的實時價格爲 0.02376348 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。COSMIC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CosmicSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- CosmicSwap 當天價格變化爲 -0.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CosmicSwap (COSMIC) 價格表現 USD

今天內，CosmicSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CosmicSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002997620
在過去60天內，CosmicSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003683981
在過去90天內，CosmicSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00043206637572442

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.11%
30天$ -0.0002997620-1.26%
60天$ -0.0003683981-1.55%
90天$ -0.00043206637572442-1.78%

CosmicSwap (COSMIC) 價格分析

CosmicSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02373912
$ 0.02373912$ 0.02373912

$ 0.02398305
$ 0.02398305$ 0.02398305

$ 6.1
$ 6.1$ 6.1

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-0.11%

-0.21%

CosmicSwap (COSMIC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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什麼是CosmicSwap (COSMIC)

CosmicSwap is a yield aggregator and farm running on the Binance Smart Chain and uses PancakeSwap as the primary exchange with a cool new feature that lets you earn COSMIC tokens for staking and providing liquidity. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farms with high APR.

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CosmicSwap (COSMIC) 資源

官網

CosmicSwap（COSMIC）代幣經濟

了解 CosmicSwap（COSMIC）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 COSMIC 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 CosmicSwap (COSMIC) 的其他問題

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COSMIC 兌換爲當地貨幣

1 COSMIC 兌換 VND
625.3359762
1 COSMIC 兌換 AUD
A$0.0363581244
1 COSMIC 兌換 GBP
0.0175849752
1 COSMIC 兌換 EUR
0.0204365928
1 COSMIC 兌換 USD
$0.02376348
1 COSMIC 兌換 MYR
RM0.1007571552
1 COSMIC 兌換 TRY
0.9365187468
1 COSMIC 兌換 JPY
¥3.4499820264
1 COSMIC 兌換 RUB
1.876126746
1 COSMIC 兌換 INR
2.0529270372
1 COSMIC 兌換 IDR
Rp389.5651835712
1 COSMIC 兌換 KRW
32.5526407128
1 COSMIC 兌換 PHP
1.352142012
1 COSMIC 兌換 EGP
￡E.1.1924514264
1 COSMIC 兌換 BRL
R$0.1302238704
1 COSMIC 兌換 CAD
C$0.032080698
1 COSMIC 兌換 BDT
2.9048477952
1 COSMIC 兌換 NGN
36.7853917704
1 COSMIC 兌換 UAH
0.9868973244
1 COSMIC 兌換 VES
Bs2.42387496
1 COSMIC 兌換 PKR
Rs6.729817536
1 COSMIC 兌換 KZT
12.179971674
1 COSMIC 兌換 THB
฿0.7749270828
1 COSMIC 兌換 TWD
NT$0.703399008
1 COSMIC 兌換 AED
د.إ0.0872119716
1 COSMIC 兌換 CHF
Fr0.0192484188
1 COSMIC 兌換 HKD
HK$0.1863056832
1 COSMIC 兌換 MAD
.د.م0.216247668
1 COSMIC 兌換 MXN
$0.4510308504