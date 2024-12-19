Cosmic Universe Magick 圖標

Cosmic Universe Magick 價格 (MAGICK)

USD

Cosmic Universe Magick (MAGICK) 實時價格圖表

$0.00687779
$0.00687779$0.00687779
-7.50%(1D)

今天 Cosmic Universe Magick (MAGICK) 的價格

今天 Cosmic Universe Magick (MAGICK) 的實時價格爲 0.00687779 USD。目前其市值爲 $ 441.55K USD。MAGICK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cosmic Universe Magick 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.88K USD
- Cosmic Universe Magick 當天價格變化爲 -7.53%
- 其循環供應量爲 63.89M USD

在獲取 MEXC 上從 MAGICK兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 MAGICK 價格信息的首選平臺。

Cosmic Universe Magick (MAGICK) 價格表現 USD

今天內，Cosmic Universe Magick 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000560758692862406
在過去30天內，Cosmic Universe Magick 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019916298
在過去60天內，Cosmic Universe Magick 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007288634
在過去90天內，Cosmic Universe Magick 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000697875047948108

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000560758692862406-7.53%
30天$ -0.0019916298-28.95%
60天$ -0.0007288634-10.59%
90天$ -0.000697875047948108-9.21%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) 價格分析

Cosmic Universe Magick 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0066749
$ 0.0066749$ 0.0066749

$ 0.00761527
$ 0.00761527$ 0.00761527

$ 4.44
$ 4.44$ 4.44

-1.63%

-7.53%

-24.42%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 441.55K
$ 441.55K$ 441.55K

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

63.89M
63.89M 63.89M

什麼是Cosmic Universe Magick (MAGICK)

MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Cosmic Universe Magick (MAGICK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Cosmic Universe Magick (MAGICK) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

MAGICK 兌換爲當地貨幣

1 MAGICK 兌換 AUD
A$0.0109356861
1 MAGICK 兌換 GBP
0.0054334541
1 MAGICK 兌換 EUR
0.0066026784
1 MAGICK 兌換 USD
$0.00687779
1 MAGICK 兌換 MYR
RM0.030950055
1 MAGICK 兌換 TRY
0.2413416511
1 MAGICK 兌換 JPY
¥1.0824265902
1 MAGICK 兌換 RUB
0.7101318175
1 MAGICK 兌換 INR
0.5852311511
1 MAGICK 兌換 IDR
Rp112.7506376976
1 MAGICK 兌換 PHP
0.4061334995
1 MAGICK 兌換 EGP
￡E.0.3501482889
1 MAGICK 兌換 BRL
R$0.0423671864
1 MAGICK 兌換 CAD
C$0.0098352397
1 MAGICK 兌換 BDT
0.8219646829
1 MAGICK 兌換 NGN
10.6797635341
1 MAGICK 兌換 UAH
0.2887296242
1 MAGICK 兌換 VES
Bs0.3438895
1 MAGICK 兌換 PKR
Rs1.9141577349
1 MAGICK 兌換 KZT
3.6084325235
1 MAGICK 兌換 THB
฿0.2376964224
1 MAGICK 兌換 TWD
NT$0.2244910656
1 MAGICK 兌換 CHF
Fr0.0061212331
1 MAGICK 兌換 HKD
HK$0.0534404283
1 MAGICK 兌換 MAD
.د.م0.0689842337