Cornucopias 今日價格

Cornucopias (COPI) 今日實時價格為 $ 0.00176378，過去 24 小時內變化了 2.27%。目前 COPI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00176378 每 COPI。

Cornucopias 目前市值在 $ 1,821,100 排名第 #-，流通供應量為 1.03B COPI。過去 24 小時內，COPI 的交易價格在 $ 0.0017568（低點）和 $ 0.00181375（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.134868，而歷史最低價為 $ 0.00148174。

短期表現方面，COPI 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -3.28%。過去一天，總交易量達到 $ 14.66。

Cornucopias（COPI）市場資訊

市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 成交量（24H） $ 14.66$ 14.66 $ 14.66 完全稀釋市值 $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M 流通量 1.03B 1.03B 1.03B 總供應量 3,840,000,000.0 3,840,000,000.0 3,840,000,000.0

Cornucopias 的目前市值為 $ 1.82M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.66。COPI 的流通量為 1.03B，總供應量是 3840000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.77M。