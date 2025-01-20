Corn 價格 (CORN)
今天 Corn (CORN) 的實時價格爲 0 USD。目前其市值爲 $ 820.84K USD。CORN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Corn 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 91.12K USD
- Corn 當天價格變化爲 -12.60%
- 其循環供應量爲 999.99M USD
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今天內，Corn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000118368601428642。
在過去30天內，Corn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Corn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Corn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000118368601428642
|-12.60%
|30天
|$ 0
|+814.30%
|60天
|$ 0
|-89.76%
|90天
|$ 0
|--
Corn 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.49%
-12.60%
-32.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Corn is a Gigachad, crypto-loving turkey who was pardoned by the president in 2020, right as the altcoin cycle took off. Now, Corn is back with a singular mission: to pump bags, break systems, and lead a new generation of degens into the future. As slang for Bitcoin, Corn embodies the heart of the crypto revolution—bold, unstoppable, and rooted in Bitcoin’s relentless rise. Whether it’s alts or Bitcoin itself, Corn is here to pump the markets and leave the old systems in the dust, guiding degens toward a new financial frontier. Wreck the system, pump the revolution
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