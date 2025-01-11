Core Stake Token 價格 (CST)
今天 Core Stake Token (CST) 的實時價格爲 0.01193299 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Core Stake Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 24.54 USD
- Core Stake Token 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Core Stake Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Core Stake Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008967319。
在過去60天內，Core Stake Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026766555。
在過去90天內，Core Stake Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0008967319
|-7.51%
|60天
|$ +0.0026766555
|+22.43%
|90天
|$ 0
|--
Core Stake Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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0.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ABOUT CORE STAKE Core Stake is an integrated platform on the Core Network where you can stake $CORE with 170% APY over a period of 2 years. Staking $CORE demonstrates a proactive dedication to the mission of the Core DAO by participating in the staking process within the Core network. Core Stake follows a new type of liquid staking model. When you stake $CORE with Core Stake, you also receive additional $CST tokens which is issued exclusively by Core Stake team as a bonus. The value of $CST will increase over time as the value of $CORE increases.
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|1 CST 兌換 AUD
A$0.0193314438
|1 CST 兌換 GBP
￡0.0096657219
|1 CST 兌換 EUR
€0.0115750003
|1 CST 兌換 USD
$0.01193299
|1 CST 兌換 MYR
RM0.0535791251
|1 CST 兌換 TRY
₺0.4226665058
|1 CST 兌換 JPY
¥1.8814745333
|1 CST 兌換 RUB
₽1.2127497737
|1 CST 兌換 INR
₹1.0285044081
|1 CST 兌換 IDR
Rp195.6227555856
|1 CST 兌換 PHP
₱0.70404641
|1 CST 兌換 EGP
￡E.0.6029739847
|1 CST 兌換 BRL
R$0.0730298988
|1 CST 兌換 CAD
C$0.0171835056
|1 CST 兌換 BDT
৳1.4555861202
|1 CST 兌換 NGN
₦18.5006690362
|1 CST 兌換 UAH
₴0.5045268172
|1 CST 兌換 VES
Bs0.63244847
|1 CST 兌換 PKR
Rs3.3229797253
|1 CST 兌換 KZT
₸6.297038823
|1 CST 兌換 THB
฿0.4138360932
|1 CST 兌換 TWD
NT$0.3951012989
|1 CST 兌換 CHF
Fr0.0108590209
|1 CST 兌換 HKD
HK$0.0928386622
|1 CST 兌換 MAD
.د.م0.1198072196