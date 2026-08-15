Core Scientific xStock 今日價格

Core Scientific xStock (CORZX) 今日實時價格為 $ 20.13，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CORZX 兌 USD 的匯率為 $ 20.13 每 CORZX。

Core Scientific xStock 目前市值在 $ 123,368 排名第 #-，流通供應量為 5.89K CORZX。過去 24 小時內，CORZX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 29.69，而歷史最低價為 $ 19.75。

短期表現方面，CORZX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 1.23K。

Core Scientific xStock（CORZX）市場資訊

市值 $ 123.37K$ 123.37K $ 123.37K 成交量（24H） $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K 完全稀釋市值 $ 98.91M$ 98.91M $ 98.91M 流通量 5.89K 5.89K 5.89K 總供應量 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222

Core Scientific xStock 的目前市值為 $ 123.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.23K。CORZX 的流通量為 5.89K，總供應量是 4913832.460524222，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.91M。