Core MSCI Emerging Markets xStock 今日價格

Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) 今日實時價格為 $ 81.44，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 IEMGX 兌 USD 的匯率為 $ 81.44 每 IEMGX。

Core MSCI Emerging Markets xStock 目前市值在 $ 258,987 排名第 #-，流通供應量為 3.18K IEMGX。過去 24 小時內，IEMGX 的交易價格在 $ 81.42（低點）和 $ 82.2（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 164.83，而歷史最低價為 $ 29.97。

短期表現方面，IEMGX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.79%。過去一天，總交易量達到 $ 191.00。

Core MSCI Emerging Markets xStock（IEMGX）市場資訊

市值 $ 258.99K$ 258.99K $ 258.99K 成交量（24H） $ 191.00$ 191.00 $ 191.00 完全稀釋市值 $ 258.99K$ 258.99K $ 258.99K 流通量 3.18K 3.18K 3.18K 總供應量 3,180.281611414896 3,180.281611414896 3,180.281611414896

Core MSCI Emerging Markets xStock 的目前市值為 $ 258.99K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 191.00。IEMGX 的流通量為 3.18K，總供應量是 3180.281611414896，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 258.99K。