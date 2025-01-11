CORE ID 圖標

CORE ID 價格 (CID)

USD

CORE ID (CID) 實時價格圖表

$0.00238535
$0.00238535$0.00238535
+0.40%(1D)

今天 CORE ID (CID) 的價格

今天 CORE ID (CID) 的實時價格爲 0.00238535 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CORE ID 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 25.73 USD
- CORE ID 當天價格變化爲 +0.48%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CORE ID (CID) 價格表現 USD

今天內，CORE ID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CORE ID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005114698
在過去60天內，CORE ID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001204942
在過去90天內，CORE ID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005602884123501114

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.48%
30天$ -0.0005114698-21.44%
60天$ +0.0001204942+5.05%
90天$ +0.0005602884123501114+30.70%

CORE ID (CID) 價格分析

CORE ID 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00233232
$ 0.00233232$ 0.00233232

$ 0.00244383
$ 0.00244383$ 0.00244383

$ 0.02686939
$ 0.02686939$ 0.02686939

-0.12%

+0.48%

-15.56%

CORE ID (CID) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.73
$ 25.73$ 25.73

0.00
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什麼是CORE ID (CID)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

CORE ID (CID) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 CORE ID (CID) 的其他問題

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CID 兌換爲當地貨幣

1 CID 兌換 AUD
A$0.003864267
1 CID 兌換 GBP
0.0019321335
1 CID 兌換 EUR
0.0023137895
1 CID 兌換 USD
$0.00238535
1 CID 兌換 MYR
RM0.0107102215
1 CID 兌換 TRY
0.084489097
1 CID 兌換 JPY
¥0.3760981345
1 CID 兌換 RUB
0.2424231205
1 CID 兌換 INR
0.2055933165
1 CID 兌換 IDR
Rp39.104092104
1 CID 兌換 PHP
0.14073565
1 CID 兌換 EGP
￡E.0.1205317355
1 CID 兌換 BRL
R$0.014598342
1 CID 兌換 CAD
C$0.003434904
1 CID 兌換 BDT
0.290964993
1 CID 兌換 NGN
3.698198933
1 CID 兌換 UAH
0.100852598
1 CID 兌換 VES
Bs0.12642355
1 CID 兌換 PKR
Rs0.6642484145
1 CID 兌換 KZT
1.258749195
1 CID 兌換 THB
฿0.082723938
1 CID 兌換 TWD
NT$0.0789789385
1 CID 兌換 CHF
Fr0.0021706685
1 CID 兌換 HKD
HK$0.018558023
1 CID 兌換 MAD
.د.م0.023948914