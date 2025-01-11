Coral Swap 圖標

Coral Swap 價格 (CORAL)

USD

Coral Swap (CORAL) 實時價格圖表

$0.01019664
$0.01019664$0.01019664
+17.00%(1D)

今天 Coral Swap (CORAL) 的價格

今天 Coral Swap (CORAL) 的實時價格爲 0.01019664 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CORAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Coral Swap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.38K USD
- Coral Swap 當天價格變化爲 +17.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Coral Swap (CORAL) 價格表現 USD

今天內，Coral Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00148578
在過去30天內，Coral Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017833821
在過去60天內，Coral Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021614939
在過去90天內，Coral Swap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003700931194711474

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00148578+17.06%
30天$ -0.0017833821-17.48%
60天$ -0.0021614939-21.19%
90天$ -0.003700931194711474-26.63%

Coral Swap (CORAL) 價格分析

Coral Swap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00869744
$ 0.00869744$ 0.00869744

$ 0.02382409
$ 0.02382409$ 0.02382409

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

+1.07%

+17.06%

+4.30%

Coral Swap (CORAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 38.38K
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什麼是Coral Swap (CORAL)

Coral Swap is a decentralized protocol for automated liquidity provision on SERO protocol.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Coral Swap (CORAL) 資源

官網

大家還在問：關於 Coral Swap (CORAL) 的其他問題

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CORAL 兌換爲當地貨幣

1 CORAL 兌換 AUD
A$0.0165185568
1 CORAL 兌換 GBP
0.0082592784
1 CORAL 兌換 EUR
0.0098907408
1 CORAL 兌換 USD
$0.01019664
1 CORAL 兌換 MYR
RM0.0457829136
1 CORAL 兌換 TRY
0.3611649888
1 CORAL 兌換 JPY
¥1.6077042288
1 CORAL 兌換 RUB
1.0362845232
1 CORAL 兌換 INR
0.8788484016
1 CORAL 兌換 IDR
Rp167.1580060416
1 CORAL 兌換 PHP
0.60160176
1 CORAL 兌換 EGP
￡E.0.5152362192
1 CORAL 兌換 BRL
R$0.0624034368
1 CORAL 兌換 CAD
C$0.0146831616
1 CORAL 兌換 BDT
1.2437861472
1 CORAL 兌換 NGN
15.8086667232
1 CORAL 兌換 UAH
0.4311139392
1 CORAL 兌換 VES
Bs0.54042192
1 CORAL 兌換 PKR
Rs2.8394583408
1 CORAL 兌換 KZT
5.380766928
1 CORAL 兌換 THB
฿0.3536194752
1 CORAL 兌換 TWD
NT$0.3376107504
1 CORAL 兌換 CHF
Fr0.0092789424
1 CORAL 兌換 HKD
HK$0.0793298592
1 CORAL 兌換 MAD
.د.م0.1023742656