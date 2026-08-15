Copper rStock 今日價格

Copper rStock (CPERR) 今日實時價格為 $ 36.22，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CPERR 兌 USD 的匯率為 $ 36.22 每 CPERR。

Copper rStock 目前市值在 $ 494,087 排名第 #-，流通供應量為 13.64K CPERR。過去 24 小時內，CPERR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 69,394,769，而歷史最低價為 $ 13.96。

短期表現方面，CPERR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 119.38。

Copper rStock（CPERR）市場資訊

市值 $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K 成交量（24H） $ 119.38$ 119.38 $ 119.38 完全稀釋市值 $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K 流通量 13.64K 13.64K 13.64K 總供應量 13,640.348554455 13,640.348554455 13,640.348554455

Copper rStock 的目前市值為 $ 494.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 119.38。CPERR 的流通量為 13.64K，總供應量是 13640.348554455，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 494.09K。