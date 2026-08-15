Copper Penguin 今日價格

Copper Penguin (COPPERPENGUIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.84%。目前 COPPERPENGUIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COPPERPENGUIN。

Copper Penguin 目前市值在 $ 15,039.83 排名第 #-，流通供應量為 969.40M COPPERPENGUIN。過去 24 小時內，COPPERPENGUIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COPPERPENGUIN 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -7.45%。過去一天，總交易量達到 --。

Copper Penguin（COPPERPENGUIN）市場資訊

市值 $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K 流通量 969.40M 969.40M 969.40M 總供應量 969,403,120.580339 969,403,120.580339 969,403,120.580339

Copper Penguin 的目前市值為 $ 15.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COPPERPENGUIN 的流通量為 969.40M，總供應量是 969403120.580339，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.04K。