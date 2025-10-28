Copper Inu（COPPER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00026521$ 0.00026521 $ 0.00026521 最低價 $ 0.0000065$ 0.0000065 $ 0.0000065 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -2.16% 漲跌幅（7D） -2.16%

Copper Inu（COPPER）目前實時價格為 $0.00000739。過去 24 小時內，COPPER 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。COPPER 的歷史最高價為 $ 0.00026521，歷史最低價為 $ 0.0000065。

從短期表現來看，COPPER 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -2.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Copper Inu（COPPER）市場資訊

市值 $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 總供應量 999,881,403.815326 999,881,403.815326 999,881,403.815326

Copper Inu 的目前市值為 $ 7.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COPPER 的流通量為 999.88M，總供應量是 999881403.815326，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.39K。