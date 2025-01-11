Convex FXS 圖標

Convex FXS 價格 (CVXFXS)

USD

Convex FXS (CVXFXS) 實時價格圖表

$2.05
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+2.70%(1D)

今天 Convex FXS (CVXFXS) 的價格

今天 Convex FXS (CVXFXS) 的實時價格爲 2.05 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CVXFXS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Convex FXS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.66K USD
- Convex FXS 當天價格變化爲 +2.78%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Convex FXS (CVXFXS) 價格表現 USD

今天內，Convex FXS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.055505
在過去30天內，Convex FXS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5856298550
在過去60天內，Convex FXS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7126767600
在過去90天內，Convex FXS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.591041233855673

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.055505+2.78%
30天$ -0.5856298550-28.56%
60天$ +0.7126767600+34.76%
90天$ +0.591041233855673+40.51%

Convex FXS (CVXFXS) 價格分析

Convex FXS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.0
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$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 14.99
$ 14.99$ 14.99

+0.16%

+2.78%

-21.18%

Convex FXS (CVXFXS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 10.66K
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什麼是Convex FXS (CVXFXS)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Convex FXS (CVXFXS) 資源

官網

大家還在問：關於 Convex FXS (CVXFXS) 的其他問題

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CVXFXS 兌換爲當地貨幣

1 CVXFXS 兌換 AUD
A$3.321
1 CVXFXS 兌換 GBP
1.6605
1 CVXFXS 兌換 EUR
1.9885
1 CVXFXS 兌換 USD
$2.05
1 CVXFXS 兌換 MYR
RM9.2045
1 CVXFXS 兌換 TRY
72.611
1 CVXFXS 兌換 JPY
¥323.2235
1 CVXFXS 兌換 RUB
208.3415
1 CVXFXS 兌換 INR
176.6895
1 CVXFXS 兌換 IDR
Rp33,606.552
1 CVXFXS 兌換 PHP
120.95
1 CVXFXS 兌換 EGP
￡E.103.5865
1 CVXFXS 兌換 BRL
R$12.546
1 CVXFXS 兌換 CAD
C$2.952
1 CVXFXS 兌換 BDT
250.059
1 CVXFXS 兌換 NGN
3,178.279
1 CVXFXS 兌換 UAH
86.674
1 CVXFXS 兌換 VES
Bs108.65
1 CVXFXS 兌換 PKR
Rs570.8635
1 CVXFXS 兌換 KZT
1,081.785
1 CVXFXS 兌換 THB
฿71.094
1 CVXFXS 兌換 TWD
NT$67.8755
1 CVXFXS 兌換 CHF
Fr1.8655
1 CVXFXS 兌換 HKD
HK$15.949
1 CVXFXS 兌換 MAD
.د.م20.582