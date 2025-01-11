Convex FXN 圖標

Convex FXN 價格 (CVXFXN)

USD

Convex FXN (CVXFXN) 實時價格圖表

$90.36
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+3.70%(1D)

今天 Convex FXN (CVXFXN) 的價格

今天 Convex FXN (CVXFXN) 的實時價格爲 90.36 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CVXFXN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Convex FXN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.78K USD
- Convex FXN 當天價格變化爲 +3.78%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Convex FXN (CVXFXN) 價格表現 USD

今天內，Convex FXN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.29
在過去30天內，Convex FXN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -39.9757158000
在過去60天內，Convex FXN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -17.4582206640
在過去90天內，Convex FXN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +21.41382617854187

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +3.29+3.78%
30天$ -39.9757158000-44.24%
60天$ -17.4582206640-19.32%
90天$ +21.41382617854187+31.06%

Convex FXN (CVXFXN) 價格分析

Convex FXN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 87.02
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$ 92.2
$ 92.2$ 92.2

$ 207.77
$ 207.77$ 207.77

+0.04%

+3.78%

-21.24%

Convex FXN (CVXFXN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 8.78K
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什麼是Convex FXN (CVXFXN)

cvxFXN is tokenized veFXN. cvxFXN can be staked on Convex to receive a portion of fees one would receive from staking their veFXN on FX Protocol.

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Convex FXN (CVXFXN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Convex FXN (CVXFXN) 的其他問題

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CVXFXN 兌換爲當地貨幣

1 CVXFXN 兌換 AUD
A$146.3832
1 CVXFXN 兌換 GBP
73.1916
1 CVXFXN 兌換 EUR
87.6492
1 CVXFXN 兌換 USD
$90.36
1 CVXFXN 兌換 MYR
RM405.7164
1 CVXFXN 兌換 TRY
3,200.5512
1 CVXFXN 兌換 JPY
¥14,247.0612
1 CVXFXN 兌換 RUB
9,183.2868
1 CVXFXN 兌換 INR
7,788.1284
1 CVXFXN 兌換 IDR
Rp1,481,311.2384
1 CVXFXN 兌換 PHP
5,331.24
1 CVXFXN 兌換 EGP
￡E.4,565.8908
1 CVXFXN 兌換 BRL
R$553.0032
1 CVXFXN 兌換 CAD
C$130.1184
1 CVXFXN 兌換 BDT
11,022.1128
1 CVXFXN 兌換 NGN
140,092.3368
1 CVXFXN 兌換 UAH
3,820.4208
1 CVXFXN 兌換 VES
Bs4,789.08
1 CVXFXN 兌換 PKR
Rs25,162.5492
1 CVXFXN 兌換 KZT
47,682.972
1 CVXFXN 兌換 THB
฿3,133.6848
1 CVXFXN 兌換 TWD
NT$2,991.8196
1 CVXFXN 兌換 CHF
Fr82.2276
1 CVXFXN 兌換 HKD
HK$703.0008
1 CVXFXN 兌換 MAD
.د.م907.2144