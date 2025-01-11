Convex CRV 價格 (CVXCRV)
今天 Convex CRV (CVXCRV) 的實時價格爲 0.490477 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CVXCRV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Convex CRV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 910.11K USD
- Convex CRV 當天價格變化爲 +1.23%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Convex CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00596171。
在過去30天內，Convex CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1491905471。
在過去60天內，Convex CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3970422105。
在過去90天內，Convex CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2448223940063395。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00596171
|+1.23%
|30天
|$ -0.1491905471
|-30.41%
|60天
|$ +0.3970422105
|+80.95%
|90天
|$ +0.2448223940063395
|+99.66%
Convex CRV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.03%
+1.23%
-24.91%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Convex CRV is a tokenized form of veCRV, a vote escrowed CRV token. It is revenue earning token which receives rewards from the Convex protocol and admin fees from the Curve protocol.
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|1 CVXCRV 兌換 AUD
A$0.79457274
|1 CVXCRV 兌換 GBP
￡0.39728637
|1 CVXCRV 兌換 EUR
€0.47576269
|1 CVXCRV 兌換 USD
$0.490477
|1 CVXCRV 兌換 MYR
RM2.20224173
|1 CVXCRV 兌換 TRY
₺17.37269534
|1 CVXCRV 兌換 JPY
¥77.33350859
|1 CVXCRV 兌換 RUB
₽49.84717751
|1 CVXCRV 兌換 INR
₹42.27421263
|1 CVXCRV 兌換 IDR
Rp8,040.60527088
|1 CVXCRV 兌換 PHP
₱28.938143
|1 CVXCRV 兌換 EGP
￡E.24.78380281
|1 CVXCRV 兌換 BRL
R$3.00171924
|1 CVXCRV 兌換 CAD
C$0.70628688
|1 CVXCRV 兌換 BDT
৳59.82838446
|1 CVXCRV 兌換 NGN
₦760.42573126
|1 CVXCRV 兌換 UAH
₴20.73736756
|1 CVXCRV 兌換 VES
Bs25.995281
|1 CVXCRV 兌換 PKR
Rs136.58313019
|1 CVXCRV 兌換 KZT
₸258.8247129
|1 CVXCRV 兌換 THB
฿17.00974236
|1 CVXCRV 兌換 TWD
NT$16.23969347
|1 CVXCRV 兌換 CHF
Fr0.44633407
|1 CVXCRV 兌換 HKD
HK$3.81591106
|1 CVXCRV 兌換 MAD
.د.م4.92438908