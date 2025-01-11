Convergence Finance 圖標

Convergence Finance 價格 (CVG)

USD

Convergence Finance (CVG) 實時價格圖表

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今天 Convergence Finance (CVG) 的價格

今天 Convergence Finance (CVG) 的實時價格爲 0.00100789 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CVG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Convergence Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 581.39 USD
- Convergence Finance 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Convergence Finance (CVG) 價格表現 USD

今天內，Convergence Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Convergence Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004335922
在過去60天內，Convergence Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007140538
在過去90天內，Convergence Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000247963217250423

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0004335922-43.01%
60天$ +0.0007140538+70.85%
90天$ -0.000247963217250423-19.74%

Convergence Finance (CVG) 價格分析

Convergence Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 1.099
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-28.95%

Convergence Finance (CVG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 581.39
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什麼是Convergence Finance (CVG)

Convergence is a decentralized finance protocol designed to aggregate liquidity, boost yields, and enable liquid locking across the Curve Finance ecosystem. Convergence makes novel use of Non-Fungible Tokens to track staked positions and owns its liquidity through bonds issuance.

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Convergence Finance (CVG) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Convergence Finance (CVG) 的其他問題

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CVG 兌換爲當地貨幣

1 CVG 兌換 AUD
A$0.0016327818
1 CVG 兌換 GBP
0.0008163909
1 CVG 兌換 EUR
0.0009776533
1 CVG 兌換 USD
$0.00100789
1 CVG 兌換 MYR
RM0.0045254261
1 CVG 兌換 TRY
0.0356994638
1 CVG 兌換 JPY
¥0.1589140163
1 CVG 兌換 RUB
0.1024318607
1 CVG 兌換 INR
0.0868700391
1 CVG 兌換 IDR
Rp16.5227842416
1 CVG 兌換 PHP
0.05946551
1 CVG 兌換 EGP
￡E.0.0509286817
1 CVG 兌換 BRL
R$0.0061682868
1 CVG 兌換 CAD
C$0.0014513616
1 CVG 兌換 BDT
0.1229424222
1 CVG 兌換 NGN
1.5626124982
1 CVG 兌換 UAH
0.0426135892
1 CVG 兌換 VES
Bs0.05341817
1 CVG 兌換 PKR
Rs0.2806671283
1 CVG 兌換 KZT
0.531863553
1 CVG 兌換 THB
฿0.0349536252
1 CVG 兌換 TWD
NT$0.0333712379
1 CVG 兌換 CHF
Fr0.0009171799
1 CVG 兌換 HKD
HK$0.0078413842
1 CVG 兌換 MAD
.د.م0.0101192156