Context Layer（CXLYR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00013057 最低價 $ 0.00000535 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.15%

Context Layer（CXLYR）目前實時價格為 $0.00000713。過去 24 小時內，CXLYR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CXLYR 的歷史最高價為 $ 0.00013057，歷史最低價為 $ 0.00000535。

從短期表現來看，CXLYR 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -0.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Context Layer（CXLYR）市場資訊

市值 $ 4.82K$ 4.82K $ 4.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K 流通量 675.61M 675.61M 675.61M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Context Layer 的目前市值為 $ 4.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CXLYR 的流通量為 675.61M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.13K。