Constellation Staked ETH 圖標

Constellation Staked ETH 價格 (XRETH)

USD

Constellation Staked ETH (XRETH) 實時價格圖表

$3,919.9
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今天 Constellation Staked ETH (XRETH) 的價格

今天 Constellation Staked ETH (XRETH) 的實時價格爲 3,919.9 USD。目前其市值爲 $ 17.75M USD。XRETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Constellation Staked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 469.89 USD
- Constellation Staked ETH 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 4.53K USD

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Constellation Staked ETH (XRETH) 價格表現 USD

今天內，Constellation Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Constellation Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,096.9744163900
在過去60天內，Constellation Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Constellation Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +2,096.9744163900+53.50%
60天$ 0--
90天$ 0--

Constellation Staked ETH (XRETH) 價格分析

Constellation Staked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 4,090.49
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--

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+3.58%

Constellation Staked ETH (XRETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 17.75M
$ 17.75M$ 17.75M

$ 469.89
$ 469.89$ 469.89

4.53K
4.53K 4.53K

什麼是Constellation Staked ETH (XRETH)

Constellation is a non-Layer 2 protocol built on top of Rocket Pool, powering the world's first sustainably zero-fee ETH liquid staking token, xrETH. Constellation is powered by NodeSet's large network of decentralized operators, keeping performance high and ensuring resilience. As a fully decentralized and fully non-custodial protocol, Constellation is safer and provides higher staking returns compared to other ETH staking protocols. This innovative, next-gen liquid staking token design offers a true upgrade to the liquid staking market.

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Constellation Staked ETH (XRETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Constellation Staked ETH (XRETH) 的其他問題

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XRETH 兌換爲當地貨幣

1 XRETH 兌換 AUD
A$6,271.84
1 XRETH 兌換 GBP
3,096.721
1 XRETH 兌換 EUR
3,763.104
1 XRETH 兌換 USD
$3,919.9
1 XRETH 兌換 MYR
RM17,639.55
1 XRETH 兌換 TRY
137,470.893
1 XRETH 兌換 JPY
¥615,463.499
1 XRETH 兌換 RUB
405,278.461
1 XRETH 兌換 INR
333,740.286
1 XRETH 兌換 IDR
Rp64,260,645.456
1 XRETH 兌換 PHP
231,470.095
1 XRETH 兌換 EGP
￡E.199,679.706
1 XRETH 兌換 BRL
R$24,695.37
1 XRETH 兌換 CAD
C$5,605.457
1 XRETH 兌換 BDT
468,428.05
1 XRETH 兌換 NGN
6,096,228.48
1 XRETH 兌換 UAH
164,518.203
1 XRETH 兌換 VES
Bs195,995
1 XRETH 兌換 PKR
Rs1,090,672.976
1 XRETH 兌換 KZT
2,049,049.327
1 XRETH 兌換 THB
฿135,118.953
1 XRETH 兌換 TWD
NT$127,945.536
1 XRETH 兌換 CHF
Fr3,488.711
1 XRETH 兌換 HKD
HK$30,457.623
1 XRETH 兌換 MAD
.د.م39,120.602