Constellation Energy Corporation xStock 今日價格

Constellation Energy Corporation xStock (CEGX) 今日實時價格為 $ 278.67，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CEGX 兌 USD 的匯率為 $ 278.67 每 CEGX。

Constellation Energy Corporation xStock 目前市值在 $ 158,376 排名第 #-，流通供應量為 568.77 CEGX。過去 24 小時內，CEGX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 323.89，而歷史最低價為 $ 234.05。

短期表現方面，CEGX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +5.29%。過去一天，總交易量達到 $ 37.27。

Constellation Energy Corporation xStock（CEGX）市場資訊

市值 $ 158.38K$ 158.38K $ 158.38K 成交量（24H） $ 37.27$ 37.27 $ 37.27 完全稀釋市值 $ 61.08M$ 61.08M $ 61.08M 流通量 568.77 568.77 568.77 總供應量 219,165.2593809421 219,165.2593809421 219,165.2593809421

Constellation Energy Corporation xStock 的目前市值為 $ 158.38K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 37.27。CEGX 的流通量為 568.77，總供應量是 219165.2593809421，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.08M。