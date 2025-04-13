Conscious Token 價格 (CONSCIOUS)
今天 Conscious Token (CONSCIOUS) 的實時價格爲 0.106471 USD。目前其市值爲 $ 106.52M USD。CONSCIOUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Conscious Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Conscious Token 當天價格變化爲 -12.46%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Conscious Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0151602839657253。
在過去30天內，Conscious Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Conscious Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Conscious Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0151602839657253
|-12.46%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Conscious Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.03%
-12.46%
+75.31%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness. Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.
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|1 CONSCIOUS 兌換 VND
₫2,730.022911
|1 CONSCIOUS 兌換 AUD
A$0.16928889
|1 CONSCIOUS 兌換 GBP
￡0.08091796
|1 CONSCIOUS 兌換 EUR
€0.09369448
|1 CONSCIOUS 兌換 USD
$0.106471
|1 CONSCIOUS 兌換 MYR
RM0.47060182
|1 CONSCIOUS 兌換 TRY
₺4.03738032
|1 CONSCIOUS 兌換 JPY
¥15.27965321
|1 CONSCIOUS 兌換 RUB
₽8.85625778
|1 CONSCIOUS 兌換 INR
₹9.15224716
|1 CONSCIOUS 兌換 IDR
Rp1,774.51595686
|1 CONSCIOUS 兌換 KRW
₩151.23673195
|1 CONSCIOUS 兌換 PHP
₱6.08801178
|1 CONSCIOUS 兌換 EGP
￡E.5.45983288
|1 CONSCIOUS 兌換 BRL
R$0.62392006
|1 CONSCIOUS 兌換 CAD
C$0.14692998
|1 CONSCIOUS 兌換 BDT
৳12.90960875
|1 CONSCIOUS 兌換 NGN
₦169.26972522
|1 CONSCIOUS 兌換 UAH
₴4.39831701
|1 CONSCIOUS 兌換 VES
Bs7.559441
|1 CONSCIOUS 兌換 PKR
Rs29.78952109
|1 CONSCIOUS 兌換 KZT
₸54.90922412
|1 CONSCIOUS 兌換 THB
฿3.56358437
|1 CONSCIOUS 兌換 TWD
NT$3.44646627
|1 CONSCIOUS 兌換 AED
د.إ0.39074857
|1 CONSCIOUS 兌換 CHF
Fr0.08624151
|1 CONSCIOUS 兌換 HKD
HK$0.82515025
|1 CONSCIOUS 兌換 MAD
.د.م0.98805088
|1 CONSCIOUS 兌換 MXN
$2.1613613