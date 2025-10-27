Concentric Industries（CONCENTRIC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00442362$ 0.00442362 $ 0.00442362 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -7.55% 漲跌幅（1D） -17.56% 漲跌幅（7D） +74.62% 漲跌幅（7D） +74.62%

Concentric Industries（CONCENTRIC）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CONCENTRIC 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CONCENTRIC 的歷史最高價為 $ 0.00442362，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CONCENTRIC 在過去 1 小時內的價格變動為 -7.55%，過去 24 小時內變動為 -17.56%，過去 7 天內累計變動為 +74.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Concentric Industries（CONCENTRIC）市場資訊

市值 $ 704.30K$ 704.30K $ 704.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 807.81K$ 807.81K $ 807.81K 流通量 871.82M 871.82M 871.82M 總供應量 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Concentric Industries 的目前市值為 $ 704.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CONCENTRIC 的流通量為 871.82M，總供應量是 999946936.5288035，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 807.81K。