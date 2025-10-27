Compliant Naira（CNGN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.01% 漲跌幅（1D） -0.18% 漲跌幅（7D） -0.43% 漲跌幅（7D） -0.43%

Compliant Naira（CNGN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CNGN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CNGN 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CNGN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.01%，過去 24 小時內變動為 -0.18%，過去 7 天內累計變動為 -0.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Compliant Naira（CNGN）市場資訊

市值 $ 419.20K$ 419.20K $ 419.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 419.20K$ 419.20K $ 419.20K 流通量 623.20M 623.20M 623.20M 總供應量 623,203,357.9949999 623,203,357.9949999 623,203,357.9949999

Compliant Naira 的目前市值為 $ 419.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CNGN 的流通量為 623.20M，總供應量是 623203357.9949999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 419.20K。