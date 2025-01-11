Companion Pet Coin 價格 (CPC)
今天 Companion Pet Coin (CPC) 的實時價格爲 0.144887 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CPC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Companion Pet Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.48 USD
- Companion Pet Coin 當天價格變化爲 +0.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Companion Pet Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Companion Pet Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0072340485。
在過去60天內，Companion Pet Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055403484。
在過去90天內，Companion Pet Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00960285667066087。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.06%
|30天
|$ +0.0072340485
|+4.99%
|60天
|$ +0.0055403484
|+3.82%
|90天
|$ +0.00960285667066087
|+7.10%
Companion Pet Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+0.06%
-0.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Companion Pet World provides an integrated platform service that manages the entire life-cycle of companion animals through the utilization of blockchain and big data technologies. CPC token is a native token used within the Companion Pet World ecosystem as a means of participating in pet auctions, paying for related goods and services, and rewarding participants.
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|1 CPC 兌換 AUD
A$0.23471694
|1 CPC 兌換 GBP
￡0.11735847
|1 CPC 兌換 EUR
€0.14054039
|1 CPC 兌換 USD
$0.144887
|1 CPC 兌換 MYR
RM0.65054263
|1 CPC 兌換 TRY
₺5.13189754
|1 CPC 兌換 JPY
¥22.84433329
|1 CPC 兌換 RUB
₽14.72486581
|1 CPC 兌換 INR
₹12.48781053
|1 CPC 兌換 IDR
Rp2,375.19634128
|1 CPC 兌換 PHP
₱8.548333
|1 CPC 兌換 EGP
￡E.7.32114011
|1 CPC 兌換 BRL
R$0.88670844
|1 CPC 兌換 CAD
C$0.20863728
|1 CPC 兌換 BDT
৳17.67331626
|1 CPC 兌換 NGN
₦224.62990706
|1 CPC 兌換 UAH
₴6.12582236
|1 CPC 兌換 VES
Bs7.679011
|1 CPC 兌換 PKR
Rs40.34668289
|1 CPC 兌換 KZT
₸76.4568699
|1 CPC 兌換 THB
฿5.02468116
|1 CPC 兌換 TWD
NT$4.79720857
|1 CPC 兌換 CHF
Fr0.13184717
|1 CPC 兌換 HKD
HK$1.12722086
|1 CPC 兌換 MAD
.د.م1.45466548