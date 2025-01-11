Companion Pet Coin 圖標

Companion Pet Coin 價格 (CPC)

USD

Companion Pet Coin (CPC) 實時價格圖表

$0.144887
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0.00%(1D)

今天 Companion Pet Coin (CPC) 的價格

今天 Companion Pet Coin (CPC) 的實時價格爲 0.144887 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CPC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Companion Pet Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.48 USD
- Companion Pet Coin 當天價格變化爲 +0.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Companion Pet Coin (CPC) 價格表現 USD

今天內，Companion Pet Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Companion Pet Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0072340485
在過去60天內，Companion Pet Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055403484
在過去90天內，Companion Pet Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00960285667066087

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.06%
30天$ +0.0072340485+4.99%
60天$ +0.0055403484+3.82%
90天$ +0.00960285667066087+7.10%

Companion Pet Coin (CPC) 價格分析

Companion Pet Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.144699
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$ 0.144969
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$ 0.190016
$ 0.190016$ 0.190016

--

+0.06%

-0.01%

Companion Pet Coin (CPC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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什麼是Companion Pet Coin (CPC)

Companion Pet World provides an integrated platform service that manages the entire life-cycle of companion animals through the utilization of blockchain and big data technologies. CPC token is a native token used within the Companion Pet World ecosystem as a means of participating in pet auctions, paying for related goods and services, and rewarding participants.

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Companion Pet Coin (CPC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Companion Pet Coin (CPC) 的其他問題

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CPC 兌換爲當地貨幣

1 CPC 兌換 AUD
A$0.23471694
1 CPC 兌換 GBP
0.11735847
1 CPC 兌換 EUR
0.14054039
1 CPC 兌換 USD
$0.144887
1 CPC 兌換 MYR
RM0.65054263
1 CPC 兌換 TRY
5.13189754
1 CPC 兌換 JPY
¥22.84433329
1 CPC 兌換 RUB
14.72486581
1 CPC 兌換 INR
12.48781053
1 CPC 兌換 IDR
Rp2,375.19634128
1 CPC 兌換 PHP
8.548333
1 CPC 兌換 EGP
￡E.7.32114011
1 CPC 兌換 BRL
R$0.88670844
1 CPC 兌換 CAD
C$0.20863728
1 CPC 兌換 BDT
17.67331626
1 CPC 兌換 NGN
224.62990706
1 CPC 兌換 UAH
6.12582236
1 CPC 兌換 VES
Bs7.679011
1 CPC 兌換 PKR
Rs40.34668289
1 CPC 兌換 KZT
76.4568699
1 CPC 兌換 THB
฿5.02468116
1 CPC 兌換 TWD
NT$4.79720857
1 CPC 兌換 CHF
Fr0.13184717
1 CPC 兌換 HKD
HK$1.12722086
1 CPC 兌換 MAD
.د.م1.45466548