Community of BNB 今日價格

Community of BNB (CBNB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.67%。目前 CBNB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CBNB。

Community of BNB 目前市值在 $ 12,740.4 排名第 #-，流通供應量為 1.00B CBNB。過去 24 小時內，CBNB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00105314，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CBNB 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 +6.90%。過去一天，總交易量達到 --。

Community of BNB（CBNB）市場資訊

市值 $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Community of BNB 的目前市值為 $ 12.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CBNB 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.74K。