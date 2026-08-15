Community Alliance Token 今日價格

Community Alliance Token (COMAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.48%。目前 COMAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COMAT。

Community Alliance Token 目前市值在 $ 354,551 排名第 #-，流通供應量為 698.99M COMAT。過去 24 小時內，COMAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00120444，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COMAT 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -27.25%。過去一天，總交易量達到 $ 687.99。

Community Alliance Token（COMAT）市場資訊

市值 $ 354.55K$ 354.55K $ 354.55K 成交量（24H） $ 687.99$ 687.99 $ 687.99 完全稀釋市值 $ 354.55K$ 354.55K $ 354.55K 流通量 698.99M 698.99M 698.99M 總供應量 698,990,876.40266 698,990,876.40266 698,990,876.40266

Community Alliance Token 的目前市值為 $ 354.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 687.99。COMAT 的流通量為 698.99M，總供應量是 698990876.40266，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 354.55K。