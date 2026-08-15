Communist Cat 今日價格

Communist Cat (CCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 CCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CCAT。

Communist Cat 目前市值在 $ 14,142.18 排名第 #-，流通供應量為 963.49M CCAT。過去 24 小時內，CCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CCAT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -5.14%。過去一天，總交易量達到 --。

Communist Cat（CCAT）市場資訊

市值 $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K 流通量 963.49M 963.49M 963.49M 總供應量 963,490,592.554167 963,490,592.554167 963,490,592.554167

Communist Cat 的目前市值為 $ 14.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CCAT 的流通量為 963.49M，總供應量是 963490592.554167，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.14K。