Comet Portfolio（COMET）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00289967$ 0.00289967 $ 0.00289967 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.34% 漲跌幅（1D） +7.15% 漲跌幅（7D） -12.50% 漲跌幅（7D） -12.50%

Comet Portfolio（COMET）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，COMET 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。COMET 的歷史最高價為 $ 0.00289967，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，COMET 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.34%，過去 24 小時內變動為 +7.15%，過去 7 天內累計變動為 -12.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Comet Portfolio（COMET）市場資訊

市值 $ 80.20K$ 80.20K $ 80.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 80.20K$ 80.20K $ 80.20K 流通量 999.80M 999.80M 999.80M 總供應量 999,796,391.9880896 999,796,391.9880896 999,796,391.9880896

Comet Portfolio 的目前市值為 $ 80.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COMET 的流通量為 999.80M，總供應量是 999796391.9880896，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 80.20K。