Comcast xStock（CMCSAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 29.25 $ 29.25 $ 29.25 24H最低價 $ 29.58 $ 29.58 $ 29.58 24H最高價 24H最低價 $ 29.25$ 29.25 $ 29.25 24H最高價 $ 29.58$ 29.58 $ 29.58 歷史最高 $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 最低價 $ 29.25$ 29.25 $ 29.25 漲跌幅（1H） -0.58% 漲跌幅（1D） +0.30% 漲跌幅（7D） -0.38% 漲跌幅（7D） -0.38%

Comcast xStock（CMCSAX）目前實時價格為 $29.39。過去 24 小時內，CMCSAX 的交易價格在 $ 29.25 至 $ 29.58 之間波動，市場活躍度顯著。CMCSAX 的歷史最高價為 $ 34.79，歷史最低價為 $ 29.25。

從短期表現來看，CMCSAX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.58%，過去 24 小時內變動為 +0.30%，過去 7 天內累計變動為 -0.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Comcast xStock（CMCSAX）市場資訊

市值 $ 177.33K$ 177.33K $ 177.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 流通量 6.03K 6.03K 6.03K 總供應量 35,546.76455512 35,546.76455512 35,546.76455512

Comcast xStock 的目前市值為 $ 177.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CMCSAX 的流通量為 6.03K，總供應量是 35546.76455512，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.04M。