Colony 價格 (CLNY)
今天 Colony (CLNY) 的實時價格爲 0.253622 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CLNY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Colony 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.74K USD
- Colony 當天價格變化爲 -9.33%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Colony 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0261158057857331。
在過去30天內，Colony 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Colony 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Colony 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0261158057857331
|-9.33%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Colony 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.92%
-9.33%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Zero Colony is a colonization framework designed to establish Memocracy—a decentralized governance model powered by the community, blockchain technology, and humanity's drive to explore new frontiers. Zero Colony combines human cognitive unpredictability with AI-driven resource management to build a decentralized governance system, allowing AI agents to optimize efficiency while humans introduce creativity and decision-making.
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|1 CLNY 兌換 VND
₫6,503.121702
|1 CLNY 兌換 AUD
A$0.40325898
|1 CLNY 兌換 GBP
￡0.19275272
|1 CLNY 兌換 EUR
€0.22318736
|1 CLNY 兌換 USD
$0.253622
|1 CLNY 兌換 MYR
RM1.12100924
|1 CLNY 兌換 TRY
₺9.61734624
|1 CLNY 兌換 JPY
¥36.39729322
|1 CLNY 兌換 RUB
₽21.09627796
|1 CLNY 兌換 INR
₹21.80134712
|1 CLNY 兌換 IDR
Rp4,227.03164252
|1 CLNY 兌換 KRW
₩360.2573699
|1 CLNY 兌換 PHP
₱14.50210596
|1 CLNY 兌換 EGP
￡E.13.00573616
|1 CLNY 兌換 BRL
R$1.48622492
|1 CLNY 兌換 CAD
C$0.34999836
|1 CLNY 兌換 BDT
৳30.7516675
|1 CLNY 兌換 NGN
₦403.21332804
|1 CLNY 兌換 UAH
₴10.47712482
|1 CLNY 兌換 VES
Bs18.007162
|1 CLNY 兌換 PKR
Rs70.96089938
|1 CLNY 兌換 KZT
₸130.79793784
|1 CLNY 兌換 THB
฿8.48872834
|1 CLNY 兌換 TWD
NT$8.20974414
|1 CLNY 兌換 AED
د.إ0.93079274
|1 CLNY 兌換 CHF
Fr0.20543382
|1 CLNY 兌換 HKD
HK$1.9655705
|1 CLNY 兌換 MAD
.د.م2.35361216
|1 CLNY 兌換 MXN
$5.1485266