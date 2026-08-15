Colombian Peso 今日價格

Colombian Peso (WCOP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 WCOP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WCOP。

Colombian Peso 目前市值在 $ 88,843 排名第 #-，流通供應量為 276.90M WCOP。過去 24 小時內，WCOP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WCOP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.80%。過去一天，總交易量達到 $ 75.91。

Colombian Peso（WCOP）市場資訊

市值 $ 88.84K$ 88.84K $ 88.84K 成交量（24H） $ 75.91$ 75.91 $ 75.91 完全稀釋市值 $ 88.84K$ 88.84K $ 88.84K 流通量 276.90M 276.90M 276.90M 總供應量 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985 276,898,753.7968985

Colombian Peso 的目前市值為 $ 88.84K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 75.91。WCOP 的流通量為 276.90M，總供應量是 276898753.7968985，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 88.84K。